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Интервью

Боевики за сутки 24 раза обстреляли украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате активных боевых действий одного нашего защитника было ранено

На протяжении прошлых суток, 25 июня, оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

 

Утреннее возведение на 7:00 26 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 25 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понеділок, 25 июня 2018 г.

"На Донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхньоторецкого", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутовое, Широкино, Павлополь и Старогнатовку.

В результате активных боевых действий одного нашего защитника было ранено.

По данным разведки, которые требуют уточнения, двух боевиков российских оккупационных войск уничтожено, трое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток понедельника, 25 июня, потерь среди украинских военнослужащих не было.

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Теги публикации: Российская Федерация, обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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