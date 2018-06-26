Боевики за сутки 24 раза обстреляли украинских военных, - ООС

В результате активных боевых действий одного нашего защитника было ранено

На протяжении прошлых суток, 25 июня, оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

"На Донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхньоторецкого", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутовое, Широкино, Павлополь и Старогнатовку.

В результате активных боевых действий одного нашего защитника было ранено.

По данным разведки, которые требуют уточнения, двух боевиков российских оккупационных войск уничтожено, трое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток понедельника, 25 июня, потерь среди украинских военнослужащих не было.