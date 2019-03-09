Бойовики за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

Боевики за прошедшие сутки, 8 марта, 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия в опорном пункте в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

При этом, вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

"Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал, отмечают в ООС.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе были ранены пять украинских военных. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.