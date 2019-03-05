Бойовики обстріляли з мінометів два населених пункти на Донбасі

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Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок

У районі проведення операції Обєднаних сил минулої доби, 4 березня, бойовики застосували міномети для обстрілів двох населених пунктів Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що були обстріляні населені пункти Зайцеве та Новолуганське, внаслідок чого частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди.

Загалом протягом 4 березня російські окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосувавши при цьому 10 разів важке озброєння.

"Ворог вів вогонь по українських захисниках із танків, артилерійських систем та мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. Також противник обстрілював наші підрозділи з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.

Під обстріли потрапили позиції українських військових біля н.п. Лебединське, Водяне, Широкине, Піски, Зайцеве, Новотошківське, Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілів один український захисник загинув. Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів", - повідомили в штабі.

Внаслідок цього, за даними розвідки, 4 березня чотирьох окупантів знищено та одного поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець.