На Донбасі бойовики 17 разів порушили перемир'я

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом поточної доби втрат з нашого боку не було

На Донбасі з початку доби, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Лебединського, Павлополя і Водяного. Там бойовики застосували гранатомети, стрілецька зброя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил біля Новолуганського, Новотошковського, Кондрашевська, Троїцького і Новгородського. Тут бойовики застосували гранатомети, стрілецьку зброю, міномети.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 27 вересня, збройні формування Росії більше 20 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

Додамо, раніше українська розвідка з'ясувала, що Росія постачає збройним формуванням окупованого Донбасу пошкоджені боєприпаси. Окремі партії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації під час зберігання.