Окупанти у суботу влаштують провокацію на одному з КПВВ на Донбасі, - штаб

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Готуються спровокувати конфлікт нібито через недопуск громадян України на окупований Донбас

Російська окупаційна влада завтра, 28 березня, готує провокації на одному з КПВВ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що окупанти вже підготували декілька автобусів (по 10-20 цивільних осіб у кожному), які мають прибути до одного з КПВВ та інсценувати конфлікт із "злочинним недопуском громадян України додому". При цьому висвітлювати дану провокацію мають спеціально запрошені російські пропагандисти. Таким чином, противник планує скомпрометувати чинну українську владу.

Як відомо, для протидії поширенню коронавірусної інфекції з 21 березня тимчасово припинений пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

"Командування Об’єднаних сил просить не піддаватися на ворожі провокації і нагадує, що обмежувальні заходи введені, в першу чергу, для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях. Підступні наміри противника викриті, підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-якого розвитку подій", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

РБК-Україна писало, що Європейський Союз вимагає від Росії та бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій.