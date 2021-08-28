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Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових

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Субота 28 серпня 2021 21:31
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових Фото: на Донбасі поранені ще двоє військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Бойовики сьогодні здійснили черговий обстріл позицій українських захисників на Донбасі. В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі сьогодні постраждали 8 військових.

Всього бойовики, станом на 18:00, зробили 13 обстрілів.

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Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
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