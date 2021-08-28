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Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных

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Суббота 28 августа 2021 21:31
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных Фото: в Донбассе ранены еще двое военных (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Боевики сегодня совершили очередной обстрел позиций украинских защитников на Донбассе. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня пострадали 8 военных.

Всего боевики, по состоянию на 18:00, совершили 13 обстрелов.

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Донбасс ООС
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Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
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