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На Донбасі сьогодні постраждали 8 військових. Позачергового засідання ТКГ не буде

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Субота 28 серпня 2021 16:37
На Донбасі сьогодні постраждали 8 військових. Позачергового засідання ТКГ не буде Фото: на Донбасі поранені дев'ять українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. Однак позачергового засідання Тристоронньої контактної групи проводити не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Української делегації для участі в ТКГ.

В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував.

"По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ... Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачуваний відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", - пояснили в ТКГ.

Оновлено

Пізніше в Українській делегації для участі в ТКГ повідомили, що за уточненими даними поранено і травмовано вісім військовослужбовців, а не дев'ять, як повідомлялося раніше.

Також УЗ сьогодні повідомила про обстріл поїзда, і що на Донбасі через це обмежили рух поїздів.

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