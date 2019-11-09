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Бойовики сповістили про готовність до розведення в Петрівському

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 12:15
Бойовики сповістили про готовність до розведення в Петрівському
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Російські найманці випустили білу ракету

Незаконні збройні формування так званої "ДНР" сповістили українську сторону про готовність до початку розведення сил в Петрівському на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Яу повідомляється, о 12:00 бойовики випустили білу сигнальну ракету, сповіщаючи про готовність до початку практичного етапу розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське.

Нагадаємо, раніше про готовність до початку процесу розведення сил в Петрівському сповістили у штабі операції Об'єднаних сил на Донбасі. Близько 11:00 на ділянку №3 прибули спостерігачі СММ ОБСЄ, які контролюватимуть процес розведення сил та засобів.

Також у штабі розповіли, що після завершення процесу розведення сил в Петрівському розпочнеться розмінування територій та демонтаж фортифікаційних споруд. Розведення сил та засобів на ділянці №3 триватиме протягом 3 днів.

Як відомо, розведення сил і засобів у Петрівському повинно було початися в п'ятницю, 8 листопада. Однак розведення не відбулося через відсутність підтвердження про готовність з боку бойовиків, тому було перенесене на 9 листопада.

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