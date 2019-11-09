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ОБСЄ не пояснив причини зриву розведення в Петрівському 8 листопада, - ООВ

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 12:03
ОБСЄ не пояснив причини зриву розведення в Петрівському 8 листопада, - ООВ
Фото: спостерігачі ОБСЄ поблизу Петровського (facebook.com/pressjfo.news)

ОБСЄ не надала гарантій, що розведення відбудеться 9 листопада

ОБСЄ не пояснив українській стороні причин зриву бойовиками розведення сил в Петрівському, яке повинно було відбутися 8 листопада. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"Вчора супротивник не заявив про свою готовність (розведення - ред.). Розумієте, їх дії взагалі не логічні. Вони заявляли, що 4 листопада вони готові, що йде всупереч міжнародним домовленостям. Адже СММ ОБСЄ фіксувала крайні обстріл 30 числа. Тобто 4-го листопада по міжнародним домовленостям не могло бути ніякого розведення. Так, 4 листопада вони були готові, а 8-го по незрозумілих причин стали не готові", - пояснили в прес-центрі ООС.

Спікер також зазначив, що СММ ОБСЄ теж не озвучило українській стороні логіку, з яких причин розведення не відбулося 8 листопада. Також після заяви про перенесення дня розведення, ОБСЄ не надало жодних гарантій, що 9 листопада все буде відбуватися за планом

"ОБСЄ не може давати жодних гарантій. Вони тільки наглядовий орган між нами і російськими окупаційними військами", - додали в прес-центрі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона 9 листопада в 11:00 заявила про готовність до початку процедури розведення сил і засобів у Петровському.

Також повідомлялося, що після закінчення розведення сил в районі Петровського почнеться розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд.

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