ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Новость на русском → Донбас, Середа 21 квітня 2021 18:12
Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед українських військових немає Фото: військовослужбовець зі зброєю (facebook.com.mod.mil.rus66)
Автор: РБК-Україна

У середу, 21 квітня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Піски, Південне, Шумов, Первомайськ. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а у Кам'янки з станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових немає. Всі факти порушення перемир'я зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, бойовики три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 19 квітня відбулися переговори радників глав "нормандської четвірки". Всі сторони нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна повідомляло, що українським військовим наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків. Як зазначав глава МЗС України Дмитро Кулеба, ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"