Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У вівторок, 20 квітня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також бойовики обстріляли українські позиції в передмісті селища Золоте-4. Окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.