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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Травневого

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Донбас, П'ятниця 31 грудня 2021 17:21
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Травневого Фото: бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Травневого (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 грудня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У Донецькій області, неподалік від Травневого був зафіксований обстріл з боку окупаційних військ. Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У штабі повідомили, що завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 грудня, бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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