Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Травневого
У п'ятницю, 31 грудня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У Донецькій області, неподалік від Травневого був зафіксований обстріл з боку окупаційних військ. Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У штабі повідомили, що завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.
"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 30 грудня, бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.