Бойовики розміщують важку техніку на Донбасі: ОБСЄ помітила танки і "Гради"

Бойовики розміщують важку військову техніку на Донбасі . Її помітили спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 14 жовтня.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольній українському уряду території: 1 реактивну систему залпового вогню "Град", 5 гаубиць ("Акація", "Гвоздика", "жаба", "Мста-Б", Д-20) і 1 протитанкову гармату "Рапіра". Її засік безпілотник ОБСЄ на злітно-посадковій смузі аеродрому поблизу н. п. Переможне.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила на тому ж аеродромі 2 зенітних ракетних комплекси, 2 міномети і 2 танки (Т-72, Т-64).

Також спостерігачі відзначили ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Поблизу н. п. Нижнє Лозове (Донецька область) бойовики розмістили зенітну установку, а в селищі довге недалеко від Луганська - 4 бойові машини піхоти.