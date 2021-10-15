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Бойовики розміщують важку техніку на Донбасі: ОБСЄ помітила танки і "Гради"

Автор: Наталья Скороход

Бойовики розміщують важку військову техніку на Донбасі. Її помітили спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 14 жовтня.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольній українському уряду території: 1 реактивну систему залпового вогню "Град", 5 гаубиць ("Акація", "Гвоздика", "жаба", "Мста-Б", Д-20) і 1 протитанкову гармату "Рапіра". Її засік безпілотник ОБСЄ на злітно-посадковій смузі аеродрому поблизу н. п. Переможне.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила на тому ж аеродромі 2 зенітних ракетних комплекси, 2 міномети і 2 танки (Т-72, Т-64).

Також спостерігачі відзначили ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Поблизу н. п. Нижнє Лозове (Донецька область) бойовики розмістили зенітну установку, а в селищі довге недалеко від Луганська - 4 бойові машини піхоти.

Нагадаємо, що на Донбасі посилилися обстріли. ОБСЄ відзначає численні порушення режиму припинення вогню в районі Мар'їнки та Попасної.

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Донбас