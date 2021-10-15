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Боевики размещают тяжелую технику на Донбассе: ОБСЕ заметила танки и "Грады"

Автор: Наталья Скороход

Боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе. Ее заметили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 14 октября.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольной украинскому правительству территории: 1 реактивную систему залпового огня "Град", 5 гаубиц ("Акация", "Гвоздика", "Лягушка", "Мста-Б", Д-20) и 1 противотанковую пушку "Рапира". Ее засек беспилотник ОБСЕ на взлетно-посадочной полосе аэродрома вблизи н. п. Переможное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила на том же аэродроме 2 зенитных ракетных комплекса, 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64).

Также наблюдатели отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Вблизи н.п. Нижнее Лозовое (Донецкая область) боевики разместили зенитную установку, а в поселке Долгое недалеко от Луганска - 4 боевые машины пехоты.

Напомним, что на Донбассе усилились обстрелы. ОБСЕ отмечает многочисленные нарушения режима прекращения огня в районе Марьинки и Попасной.

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Донбасс