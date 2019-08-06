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Данилюк: РНБО не залишить без уваги обстріл, у ході якого загинули 4 бійця ООС

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 14:35
Данилюк: РНБО не залишить без уваги обстріл, у ході якого загинули 4 бійця ООС
Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

У РНБО назвали обстріл грубим порушенням домовленостей про перемир'я

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Про це він написав у своєму Facebook.

Секретар РНБО підкреслив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.

Данилюк: РНБО не залишить без уваги обстріл, у ході якого загинули 4 бійця ООС

"Сьогодні в результаті обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українських військовослужбовця. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги", - написав він.

Данилюк також висловив свої співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових.

Як писало РБК-Україна раніше, командувач ООС Олександр Сірський заявляв, що світову спільноту необхідно негайно проінформувати про факти ігнорування окупаційними підрозділами Росії безстрокового режиму припинення вогню.

При цьому раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі з боку окупаційних військ з 21 липня поки не можна назвати зривом узгодженого в Мінську "хлібного перемир'я". Хомчак вважає, що домовленості про перемир'я з 21 липня працюють.

Командувач ООС заявив про ігнорування бойовиками режиму перемир'я Хомчак: поодинокі обстріли на Донбасі не порушують "хлібне перемир'я"
Новини України РНБОперемириеОлександр Данілюк
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