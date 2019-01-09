Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Донбас відвідає керівник ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит іноземних міністрів на Донбас. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що наступного тижня Маріуполь відвідає багато міністрів. Разом з тим, він не повідомив, про міністрів яких країн йдеться.

"Багато міністрів наших друзів відвідають наступного тижня Маріуполь, керівник ОБСЄ Мирослав Лайчак теж відвідає Донбас, не буду свідомо з питань безпеки казати, куди ми поїдемо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі спільно із СММ ОБСЕ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зазначимо, за даними Міністерства оборони України, проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму. Зокрема, вчора бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі. Крім того, станом на 12:00 9 січня бойовики один раз порушували режим тиші - на Донецькому напрямку.