ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики застосували гранатомети протитанкову ракету на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 13:30
Бойовики застосували гранатомети протитанкову ракету на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З боку ООС втрат немає

На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, з 5-ї години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Також біля Хутора Вільного лунали станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет.

Після 9-ї години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового. На Донецькому напрямку бойовики використовували протитанкові гранатомети поблизу Опитного, Красногорівки.

У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати з боку бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали 4 українських військових.

За день до цього в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого шість військовослужбовців отримали поранення.

Теги Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся