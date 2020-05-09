ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли українських військових біля Пісків, є поранений

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 00:24
Бойовики обстріляли українських військових біля Пісків, є поранений
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Під час обстрілу застосували гранатомети

Російсько-окупаційні війська 8 травня вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України.

"Воїн перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров’я - задовільний", - говорится в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що зпочатку доби, 8 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені троє українських військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що за даними ООН, з початку травня 2020 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано понад 10 випадків загибелі або поранення мирних жителів.

Теги Новини України обстрелДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся