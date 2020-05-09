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Боевики применили гранатометы и противотанковую ракету на Донбассе

Новости » Происшествия     09.05.2020 - 13:30
Боевики применили гранатометы и противотанковую ракету на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Со стороны ООС потерь нет

На Донбассе боевики выпустили по украинский позициям мины и применили противотанковый гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, с 5 часов утра российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустили по нашим позициям 10 мин 120-го калибра и вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Хутора Вильного звучали станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

После 9-ти часов противник выпустил противотанковую управляемую ракету неподалеку Орехового. На Донецком направлении боевики использовали противотанковые гранатометы вблизи Опытного, Красногоровки.

В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Потери со стороны боевиков уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадали 4 украинских военных.

За день до этого в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения.

Теги Новости Украины Донбасс
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