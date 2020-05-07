На Донбасі в результаті обстрілів поранено шість військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів відкривали вогонь з забороненого озброєння

Сьогодні, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого шість військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню і дали рішучу відповідь на всі злочинні дії супротивника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від продовження своїх агресивних намірів", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції неподалік Мар'їнки, поблизу населеного пункту Старогнатівки, у Широкіне, Новоселівки Другої та Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Новотошківського, околицях Оріхове і Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих шість військовослужбовців збройних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. При цьому підрозділу Об'єднаних сил ліквідували двох проросійських бойовиків і поранили трьох.