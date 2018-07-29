Бойовики з опівночі 5 разів обстріляли позиції ООС

З початку доби втрат серед українських військових немає

Бойовики з опівночі 29 липня здійснили п’ять обстрілів позицій українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута в ході брифінгу, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Так, він зазначив, що станом на сьогоднішній ранок зафіксовано п’ять прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил.

За його словами, на Луганському напрямку з опівночі потрапили під обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів захисники Кримського.

В той же час, на на Донецькому - бойовики обстріляли з гранатометів позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Опитного, зі стрілецької зброї - захисників Павлополя.

"З початку доби втрат серед українських військових немає", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 28 липня, бойовики 25 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі тричі із важкого озброєння.

Раніше, 28 липня, у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двох було поранено.