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Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Шумів

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Донбас, Середа 13 жовтня 2021 15:21
Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Шумів Фото: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Шумів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 жовтня на Донбасі російські найманці один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли українські позиції біля Шумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

"З початку поточної доби, 13 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

У прес-центрі додають, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь при цьому не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, СБУ перехопила російський ворожий безпілотник, який використовувала РФ для обстрілу українських позицій.

Додамо, минулої доби бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші", використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

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