На лінії розмежування перехоплено російський бойовий безпілотник, - СБУ
Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)
Служба безпеки України викрила бойовиків на використанні російських літальних апаратів. Зокрема, було перехоплено ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силовиків, даний літальний апарат перехопили на лінії розмежування, який виявився бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.
У відомстві зазначають, що СБУ також передала ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування, на експертизу.
Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за:
- ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт);
- ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Наразі тривають слідчі дії.
Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)