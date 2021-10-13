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На лінії розмежування перехоплено російський бойовий безпілотник, - СБУ

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Донбас, Середа 13 жовтня 2021 13:41
На лінії розмежування перехоплено російський бойовий безпілотник, - СБУ Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила бойовиків на використанні російських літальних апаратів. Зокрема, було перехоплено ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, даний літальний апарат перехопили на лінії розмежування, який виявився бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

У відомстві зазначають, що СБУ також передала ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування, на експертизу.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)

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