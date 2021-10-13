Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші", використовуючи заборонене озброєння
Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші". У тому числі двічі було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.
В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
В бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.