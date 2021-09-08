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Бойовики знову здійснили дистанційне мінування на Донбасі

Автор: Инна Собора

Українська сторона СЦКК вчергове повідомила про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Вони використали заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, бойовики під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних сил за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 мін).

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

"Дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України та протирічать Мінським домовленостям", - наголосили в ООС.

Нагадаємо, вчора в результаті ворожого обстрілу український військовий отримав поранення.

Раніше в "Слузі народу" пов'язали загострення на Донбасі з візитом Зеленського в США.

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