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Боевики снова осуществили дистанционное минирование на Донбассе

Автор: Инна Собора

Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщила о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, боевики во время обстрела с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское произвели дистанционное минирование позиций Вооруженных сил с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин).

Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.

"Действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины и противоречат Минским договоренностям", - отметили в ООС.

Напомним, вчера в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение.

Ранее в "Слуге народа" связали обострение на Донбассе с визитом Зеленского в США.

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