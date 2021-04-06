Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі

У вівторок, 6 квітня, на Донбасі збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Українські військові відкривали вогонь на ворожі обстріли. Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факт порушення з боку збройних формувань Росії.

Також, за даними штабу ООС, один військовослужбовець загинув в результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій.

В результаті обстрілу український військовий отримав поранення, несумісні з життям.

Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Невельське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 6 квітня на Донбасі в результаті обстрілу поблизу Невельського загинув український військовий. Ще один боєць загинув від підриву на міні.

Крім того, за минулу добу, 5 квітня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих загинуло двоє українських військових.