Бойовики розмістили гаубиці і міномети в порушення ліній відведення, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі розмістили великокаліберні гаубиці та міномети в порушення ліній відведення. Їх помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 28 серпня.

Також в районі н.п. Доля в Донецькій області патруль ОБСЄ помітив 1 буксирований міномет невстановленого типу.

З них 4 буксирувані гаубиці "Жаба" 122-го калібру бойовики розмістили поблизу н.п. Біле в Луганській області. Там же безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" (122мм).

Місія ОБСЄ зафіксувала 6 гаубиць і 1 міномет, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних українському уряду районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо про загострення ситуації на Донбасі. Бойовики поранили за день відразу 8 українських військових. Стріляли з мінометів та артилерії 120 і 122 калібру, на вимоги СЦКК припинити вогонь не реагували.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли Травневе в Донецькій області. В результаті потрапили в будинок.