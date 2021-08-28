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Бойовики вдруге за тиждень обстріляли Травневе, влучили в будинок

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Субота 28 серпня 2021 22:36
Бойовики вдруге за тиждень обстріляли Травневе, влучили в будинок Фото: на Донбасі обстріляли цивільних у Травневому (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 28 серпня, у проміжок часу з 14:05 по 14:15, окупанти обстріляли населений пункт Травневе. Застосовували автоматичний гранатомет АГС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Вогонь бойовики вели з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікно, стіну, прибудинкова територія приватного домоволодіння по вулиці Центральна, будинок 4.

Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Українською стороною СЦКК проведено верифікацію наслідків обстрілу та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

Фото: на Донбасі обстріляли цивільних у Травневому (facebook.com/pressjfo.news)

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