Бойовики вдруге за тиждень обстріляли Травневе, влучили в будинок
Фото: на Донбасі обстріляли цивільних у Травневому (facebook.com/mod.mil.rus)
Сьогодні, 28 серпня, у проміжок часу з 14:05 по 14:15, окупанти обстріляли населений пункт Травневе. Застосовували автоматичний гранатомет АГС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Вогонь бойовики вели з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський.
Внаслідок обстрілу пошкоджено вікно, стіну, прибудинкова територія приватного домоволодіння по вулиці Центральна, будинок 4.
Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.
Українською стороною СЦКК проведено верифікацію наслідків обстрілу та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.
Фото: на Донбасі обстріляли цивільних у Травневому (facebook.com/pressjfo.news)