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Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 21:59
Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського
Фото: бойовики обстріляли Новолуганское (facebook.com/pressjfo.news)

В результаті обстрілу пошкоджено газопровід

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли населений пункт Новолуганське. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу штабу ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували міномети. В результаті інциденту було пошкоджено газопровід.

"Найближчим часом українські майстри розпочнуть ремонт газопроводу. І протягом декількох діб поставки "блакитного палива" будуть відновлені", - зазначають у штабі.

Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського

Нагадаємо, на Донбасі, в районі операції Об'єднаних сил за минулу добу, 27 березня, бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, втрат серед наших військ немає. Бойовики застосували при цьому 10 разів заборонену мінськими домовленостями озброєння. Бойовики для обстрілу витратили 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 і 82 мм.

Раніше в ООС повідомили, що останнім часом на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.

Відзначимо, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі створюють спецзагони для розгону можливих акцій в ОРДЛО в ході виборів в Україні.

 

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