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Доба на Донбасі обійшлась без втрат серед українських військ

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 07:34
Доба на Донбасі обійшлась без втрат серед українських військ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові ліквідували одного бойовика та двох поранили 

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 27 березня, бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, втрат серед наших військ немає. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що при цьому 10 разів було застосувано заборонене мінськими домовленостями озброєння. Бойовики для обстрілів витратили 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм.

"Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Обстріли велися у смузі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" (п'ять разів) та "Північ" (вісім разів) у районі населених пунктів Опитне, Гнутове, Чермалик, Лебединське, Кримське, Луганське, Новоолександрівка, Новолуганське, Світлодарськ.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому одного та поранивши двох окупантів. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - повідомили в прес-центрі.

 

Нагадаємо, в ООС повідомили, що останнім часом на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.

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Теми: Новини ООС
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