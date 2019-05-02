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Бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 17:26
Бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки
Фото: будинок в Авдіївці, який потрапив під обстріл (police.dn.ua)

В результаті ворожих обстрілів були пошкоджені будинки

В Авдіївці Донецької області від обстрілу російських окупантів 2 травня були пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Повідомляється, що поліцейські Авдіївки задокументували наслідки обстрілу. Відомо про пошкодження двох приватних будинків. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Повідомлення про обстріл надійшло в Авдіївський відділення поліції сьогодні близько 13:30 від місцевого жителя, будинок якого потрапив під вогонь.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 2 травня, станом на 12:00 проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню і застосували зброю, яке заборонено мінськими домовленостями.

Поблизу селища Байрак бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу села Новолуганское проросійські найманці використовували міномет 82-го калібру. В районі Лебединського, Павлопілля і Мар'їнки бойовики застосували ручні гранатомети і стрілецьку зброю.

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