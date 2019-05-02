Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 2 травня, станом на 12:00 проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню й застосували зброю, що заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що поблизу селища Байрак бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу села Новолуганське проросійські найманці використовували міномет 82-го калібру.

В районі Лебединського, Павлопілля та Мар’їнки бойовики застосували ручні гранатомети та стрілецьку зброю.

"Наразі ситуація контрольована нашими захисниками, втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби немає", - повідомили в Міністерстві оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових отримали поранення. Бойовики шість разів використали заборонене мінськими угодами озброєння, позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.