ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 13:19
Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 2 травня, станом на 12:00 проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню й застосували зброю, що заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що поблизу селища Байрак бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу села Новолуганське проросійські найманці використовували міномет 82-го калібру.

В районі Лебединського, Павлопілля та Мар’їнки бойовики застосували ручні гранатомети та стрілецьку зброю.

"Наразі ситуація контрольована нашими захисниками, втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби немає", - повідомили в Міністерстві оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових отримали поранення. Бойовики шість разів використали заборонене мінськими угодами озброєння, позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі РФ тестує систему орбітального придушення на Донбасі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся