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Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 17:26
Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки
Фото: дом в Авдеевке, который попал под обстрел (police.dn.ua)

В результате вражеских обстрелов были повреждены дома

В Авдеевке Донецкой области от обстрела российских оккупантов 2 мая были повреждены жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Сообщается, что полицейские Авдеевки задокументировали последствия обстрела. Известно о поврежденнии двух частных домов. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевский отделения полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, от начала текущих суток, 2 мая, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, которое запрещено минскими договоренностями. 

Вблизи поселка Байрак боевики открывали огонь из боевой машины пехоты, а вблизи села Новолуганское пророссийские наемники использовали миномет 82-го калибра. В районе Лебединского, Павлополье и Марьинки боевики применили ручные гранатометы и стрелковое оружие.

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