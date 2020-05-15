Бойовики обстріляли Верхньоторецьке та Оріхове з мінометів

Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.

Обстріли українських позицій здійснювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь:

неподалік Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

по оборонцям Верхньоторецького стріляли з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.

Поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети.

біля Водяного використали великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82 мм міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, 13 травня на Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил під час планових занять загинули двоє українських військових.