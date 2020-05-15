Боевики обстреляли Верхнеторецкое и Орехово из минометов

Стреляли из минометов запрещенных калибров
В течение минувших суток на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник вел огонь:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Хутора Свободного враг применял 82-мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.
От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
Напомним, 13 мая на Донбассе, в зоне операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных.