Боевики обстреляли Верхнеторецкое и Орехово из минометов

В течение минувших суток на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник вел огонь:

неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

по защитникам Верхнеторецкого стреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы.

вблизи Водяного использовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Хутора Свободного враг применял 82-мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 13 мая на Донбассе, в зоне операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных.