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Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим "тиші", втрат немає

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 17:42
Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим "тиші", втрат немає
Ілюстративне фото (flickr)

Російські окупанти застосовували заборонену озброєння

З початку поточної доби, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили вжили необхідні заходи, в тому числі і вогневого впливу, для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріл", - йдеться в повідомленні.

За українським військовослужбовцям, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь неподалік Пісків і двічі в Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисників Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82 мм мінометів і гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного ворог застосовував міномети 82-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По околицях Оріхове і Зайцеве російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі під час планових занять загинули двоє українських військових.

Крім того, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Загиблим виявився військовим Олександр Карпика з Вінницької області.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ДонбасООС
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