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На Донбасі після вчорашніх обстрілів зберігається режим "тиші"

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Донбас, Неділя 26 вересня 2021 11:52
На Донбасі після вчорашніх обстрілів зберігається режим "тиші" Фото: на Донбасі сьогодні немає обстрілів (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Після вчорашніх обстрілів на Донбасі в першій половині дня 26 вересня зберігається режим "тиші". Нових порушень з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українська сторона зафіксуваларовала чотири порушення режиму припинення вогню.

Крім того, в ході одного з обстрілів отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець. Він знаходиться в лікувальному закладі, стан його здоров'я-задовільний.

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Донбас Режим припинення вогню
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