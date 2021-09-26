На Донбасі після вчорашніх обстрілів зберігається режим "тиші"
Після вчорашніх обстрілів на Донбасі в першій половині дня 26 вересня зберігається режим "тиші". Нових порушень з боку противника не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
"Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу українська сторона зафіксуваларовала чотири порушення режиму припинення вогню.
Крім того, в ході одного з обстрілів отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець. Він знаходиться в лікувальному закладі, стан його здоров'я-задовільний.