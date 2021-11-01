Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського
У понеділок, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів поблизу Новолуганського. Вони обстрілювали українські позиції чотири рази.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити вогневу активність.
"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 31 жовтня, бойовики 14 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілів один військовий отримав бойову травму.