ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики 14 разів зривали "тишу" на Донбасі, військовий отримав бойову травму

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 01 листопада 2021 07:59
Бойовики 14 разів зривали "тишу" на Донбасі, військовий отримав бойову травму Фото: на Донбасі 14 обстрілів за добу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 31 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Бойову травму отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Недалеко від Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Спочатку доби, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно