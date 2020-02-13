На Донбасі затримали російського найманця

Фото: затриманий бойовик (fb.com / pressjfo.news)

Наразі затриманого бойовика допитують

Українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, російський найманець був затриманий у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. Затриманим виявився рядовий окупаційних військ Ста..енко Владислав Русланович, 1995 року народження. При собі бойовик мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

"Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ", - додали у штабі.

Зазначається, що наразі затриманий представник бойовиків дає свідчення співробітникам відповідних правоохоронних органів зі складу ООС про чисельні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР", який 6 років переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку. Бойовик проходив службу у так званій "слов'янській бригаді народної міліції ДНР".

Також РБК-Україна писало, що військова контррозвідка затримала в Донецькій області колишнього учасника терористичного угруповання "Привид", яке входило до складу так званої "ДНР".