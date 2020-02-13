ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли з мінометів українські позиції біля Новтошківського

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 18:27
Бойовики обстріляли з мінометів українські позиції біля Новтошківського
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти застосовували міномети калібру 82 мм

З початку 13 лютого російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Лебединського, Березового, Славного, Новомихайлівки та Новотошківського.

Зазначається, що по українським військовим поблизу Новтошківського російські незаконні збройні формування випустили 6 мін. В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Бойовики обстріляли з мінометів українські позиції біля Новтошківського

Крім того, ситуація на ділянках розведення сил в районі Золотого, Станиці Луганської та Богданівки залишається стабільною. Бойовики дотримуються режиму повного та всебічного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ встановила причетних до обстрілу Авдіївки в січні 2015 року, в результаті якого загинули двоє мирних жителів. Обстрілом житлових кварталів міста керували ватажки терористичного угрупування "Сомалі".

Також РБК-Україна писало, що в зоні проведення ООС на Донбасі затримали російського найманця. Бойовик перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. Наразі затриманий дає свідчення про чисельні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Генсек НАТО про війну на Донбасі: це загроза для всіх нас Внаслідок обстрілу в Луганській області поранений місцевий житель, - ОБСЄ
Новини України ДонбассводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся