Бойовики обстріляли з мінометів українські позиції біля Новтошківського

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти застосовували міномети калібру 82 мм

З початку 13 лютого російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Лебединського, Березового, Славного, Новомихайлівки та Новотошківського.

Зазначається, що по українським військовим поблизу Новтошківського російські незаконні збройні формування випустили 6 мін. В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Крім того, ситуація на ділянках розведення сил в районі Золотого, Станиці Луганської та Богданівки залишається стабільною. Бойовики дотримуються режиму повного та всебічного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ встановила причетних до обстрілу Авдіївки в січні 2015 року, в результаті якого загинули двоє мирних жителів. Обстрілом житлових кварталів міста керували ватажки терористичного угрупування "Сомалі".

Також РБК-Україна писало, що в зоні проведення ООС на Донбасі затримали російського найманця. Бойовик перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. Наразі затриманий дає свідчення про чисельні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.