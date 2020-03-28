Бойовики обстріляли сили ООС, поранено двоє військових

Внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій на Донбасі поранено двоє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики вели обстріл біля населеного пункту Шуми в Донецькій області, використовували при цьому стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий", - повідомили в ООС.

Поблизу села Хутір Вільний, що також у Донецькій області, українські позиції обстріляв ворожий снайпер. Внаслідок обстрілу військовий ООС отримав поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше в прес-службі операції Об'єднаних сил повідомили, що російська окупаційна влада готує на 28 березня провокації на одному з КПВВ на Донбасі. Зокрема, бойовики планують інсценувати конфлікт, який висвітлюватимуть спеціально запрошені російські пропагандисти.