Боевики обстреляли силы ООС, ранены двое военных

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций на Донбассе ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики вели обстрелы у населенного пункта Шумы в Донецкой области, использовали при этом стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - сообщили в ООС.

Также, рядом с селом Хутор Вольный, что тоже в Донецкой области, украинские позиции обстрелял вражеский снайпер. В результате обстрела военный ООС получил ранения средней тяжести.

Напомним, ранее в пресс-службе операции Объединенных сил сообщили, что российская оккупационная власть готовит на 28 марта провокации на одном из КПВВ на Донбассе. В частности, боевики планируют инсценировать конфликт, освещать который будут специально приглашенные российские пропагандисты.