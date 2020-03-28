Бойовики на Донбасі випустили 18 мін по українських позиціях

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, противник відкрив вогонь у бік українських опорних пунктів

У суботу, 28 березня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл позицій українських позицій із застосуванням озброєння, яке згідно з Мінськими домовленостями має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, противник відкрив вогонь у бік українських опорних пунктів.

"З шести годин ранку збройні формування РФ з району поблизу населеного пункту Старомихайлівка випустили 18 мін з міномета калібру 120 мм по українських захисниках. Злочинні дії окупантів були зафіксовані на відео", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські військові дали збройним формуванням РФ відповідь з озброєння БМП-2. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців збройних сил внаслідок ворожих обстрілу не було.

Раніше повідомлялося, що 27 березня в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі отримала поранення мирна мешканка Авдіївки.