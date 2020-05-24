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Біля Верхньоторецького працював снайпер, поранений військовий

Новини » Політика     24.05.2020 - 07:12
Біля Верхньоторецького працював снайпер, поранений військовий
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Крім того, стріляли із мінометів заборонених калібрів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 мм, використавши 32 артилерійських снаряди.
Біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120 мм міномети.
Неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.
Неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82 мм мінометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що поблизу Верхньоторецького на Донбасі снайпер поранив українського військового.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбас
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