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ОБСЄ виявила на Донбасі артилерію і танки бойовиків у житлових кварталах

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 11:30
ОБСЄ виявила на Донбасі артилерію і танки бойовиків у житлових кварталах
Фото: бойовики навмисно розміщують техніку біля житлових будинків (wikimedia by Mil.ru)

Безпілотник Місії виявив танки та гаубиці бойовиків, розташовані біля житлових будинків

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі порушують домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Окупанти розміщують важку техніку та артилерію у житлових кварталах.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил у Facebook.

Наведені факти підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у звіті від 20 травня. Зокрема, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату СММ на непідконтрольних Україні територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області БПЛА виявив шість гаубиць 2С1 "Гвоздика".

"Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців", - наголосили у штабі ООС.

Також на території ОРДЛО на ділянці розведення в районі Золотого було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ.

"Подібний факт порушення існуючих домовленостей стався й поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін", - додали в ООС.

Нагадаємо, останніми днями ситуація на Донбасі загострилась. Бойовики збільшили кількість обстрілів по позиціях українських захисників.

Учора окупанти з міномету обстріляли вантажівку Збройних сил України. В результаті попадання в автомобіль 120 мм міни загинув один військовий, ще 5 отримали поранення.

Також повідомлялося, що поблизу селища Трьохізбенка Луганської області ввечері 20 травня загинув командир батальйону "Луганськ-1", полковник поліції Сергій Губанов. Він і ще троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення внаслідок атаки НЗФ.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ОБСЄДонбасбойовикиСММ
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