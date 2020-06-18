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Бойовики обстріляли позиції ООС з важкого озброєння

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 13:27
Бойовики обстріляли позиції ООС з важкого озброєння
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

На всі обстріли бойовиків українські військові відповіли прицільним вогнем

Від початку доби російські окупаційні війська на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових. Під час ведення вогню вони використовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, зранку бойовики тричі обстріляли українських захисників біля Оріхового. Усі три рази окупанти вели вогонь з боку населеного пункту Золоте-5, використовуючи станкові протитанкові і автоматичні гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, з боку Сентяківки російсько-окупаційні війська близько 7:30 випустили 7 мін по оборонцях поблизу Кримського. Також вони двічі вели вогонь по позиціях ООС біля Мар’їнки з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначається, на всі обстріли бойовиків українські військові відповіли прицільним вогнем з чергових вогневих засобів та вжили всіх необхідних заходів для забезпечення контролю над ситуацією на лінії фронту. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, 17 червня бойовики здійснили 14 обстрілів позицій ООС, під час яких загинув один український військовий.

Крім того, стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця.

Також раніше повідомлялось, що заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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