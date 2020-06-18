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Боевики обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 13:27
Боевики обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

На все обстрелы боевиков украинские военные ответили прицельным огнем

От начала суток российские оккупационные войска на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Во время ведения огня они использовали тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром боевики трижды обстреляли украинских защитников возле Орехового. Все три раза оккупанты вели огонь со стороны населенного пункта Золотое-5, используя станковые противотанковые и автоматические гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, со стороны Сентяковки российско-оккупационные войска около 7:30 выпустили 7 мин по оборонцах вблизи Крымского. Также они дважды вели огонь по позициям ООС возле Марьинки из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, на все обстрелы боевиков украинские военные ответили прицельным огнем дежурных огневых средств и приняли все необходимые меры для обеспечения контроля над ситуацией на линии фронта. Потерь среди защитников нет.

Напомним, 17 июня боевики совершили 14 обстрелов позиций ООС, во время которых погиб один украинский военный.

Кроме того, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца.

Также ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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